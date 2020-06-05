Şırnak'ta bir köy karantinaya alındı Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Tepeköyü karantina altına alındı.

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Tepeköyü karantina altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tepeköyü'nde yaşayan 5 kişinin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca salgının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığının korunması amacıyla 14 gün boyunca karantina uygulanmasına karar verildi.

Vatandaşların sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü tedbir alındı.

Kaynak: AA