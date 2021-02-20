Şırnak'ta bir kişi evinin önünde vurularak öldürüldü
20.02.2021 23:39 | Son Güncelleme: 20.02.2021 23:42
Şırnak'ın İdil ilçesinde Hasan Yencer, evinin önünde silahla vurularak öldürüldü.
Şırnak'ın İdil ilçesinde Hasan Yencer, evinin önünde silahla vurularak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Sulak köyünde 58 yaşındaki Yencer, akşam üzeri evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.
Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesine kaldırılan Yencer, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Jandarma, zanlı veya zanlıları yakalamak için çalışma başlatırken köyde güvenlik önlemleri alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan