Şırnak'ta bir inşaatın çatı kısmının çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı
Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel
Şırnak'ta bir inşaatın çatı kısmının çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.
Şırnak'ta bir inşaatın çatı kısmının çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.
Şehri Nuh Mahallesi Cizre Caddesi'nde yapımı süren otogar inşaatında beton dökme sırasında çatının bir kısmı çöktü.
Çöken çatının altında kalan Muaz Kabul (37), Tevfik Kabul (36), Kasım Kabul (45) ve Mehmet Sidar (29) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Mehmet Sidar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük