Şırnak'ta bir aşiret daha başlık parasını kaldırıp altın alımına limit getirdi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Şırnak'ta bir aşiret daha başlık parasını kaldırıp altın alımına limit getirdi - Haber
Silopi, Şırnak, Güncel

Şırnak'ta bir aşiret daha başlık parasını kaldırıp altın alımına limit getirdi

Şırnak'ta 15 bin nüfusa sahip Tayyan aşiretinin ileri gelenleri, yeni evlenecek çiftlerin zorlanmaması için çeşitli kararlar aldı.

08.03.2020 22:48 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:49
Şırnak'ta bir aşiret daha başlık parasını kaldırıp altın alımına limit getirdi

Şırnak'ta 15 bin nüfusa sahip Tayyan aşiretinin ileri gelenleri, yeni evlenecek çiftlerin zorlanmaması için çeşitli kararlar aldı. Yapılan anlaşmaya göre yıllardır süren başlık parası geleneği kaldırılırken altın alımlarına ise limit konuldu.


Şırnak'ın Silopi ilçesi Ziristin köyünde bir araya gelen aşiretin ileri gelenleri evlenecek çiftlere kolaylık getirmek için çalışma yaptı. 15 bin nüfusa sahip Tayyan aşiretinin ileri gelenleri, yıllardır süren başlık parası geleneğini kaldırarak çiftlerin üzerlerindeki yükü kaldırdı. Eskiden bir nişan için çeşitli masrafların gelenek halinde geldiği ve bu yüzden çiftlerin evlenmekte zorlandığını belirleyen aşiretin ileri gelenleri, bundan sonra gençlerin daha masrafsız düğün yapabilecekleri hususunda karar kıldı. Hazırlanan listede düğünlerde, 1 çift 60 gram bilezik, 70 santimetre 50 gram zincir, 1 çift küpe ve 3 adet yüzük, 3'er adet takım elbise, ayakkabı ve çanta ve ufak masrafların yapılacağı belirtildi.


Şırnak genelinde nüfusu 15 bini aşkın Tayyan aşireti ileri gelenleri hazırlanan listenin altına imza atarak, aşiretin her kolunun temsilcisine birer nüsha verildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Sivasspor-G.Saray maçında kural hatası var mı? Talimatlar ortaya çıktı Haber
Sivasspor-G.Saray maçında kural hatası var mı? Talimatlar ortaya çıktı
Rum kesiminden sınırda kriz yaratacak karar! Asker gönderiyorlar Haber
Rum kesiminden sınırda kriz yaratacak karar! Asker gönderiyorlar
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı Haber
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Fahrettin Altun Necmettin Erbakan
Magazin Hadise Sadi Konuk Müslüm Gürses Alpaslan Özmol
Spor Fatih Terim Berkay Şahin Sergen Yalçın Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Sivasspor
Şu an buradasınız: Şırnak'ta bir aşiret daha başlık parasını kaldırıp altın alımına limit getirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 23:25:39. #1.15#