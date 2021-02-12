Şırnak'ta bir araçta 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Cizre ilçesinde, bir araç içerisinde 7 kilo 88 gram metamfetamin ele geçirildi.

Cizre ilçesinde, bir araç içerisinde 7 kilo 88 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler, Bozalan kontrol noktasında durdurulan bir araçta yaptıkları aramada, 7 kilo 88 gram metamfetamin yakaladı.

Şüpheli araç sürücüsü F.T. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan