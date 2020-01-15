Şırnak'ta "Bilinçli gençler, sağlıklı nesiller " semineri
Şırnak'ta "Bilinçli gençler, sağlıklı nesiller " semineri düzenlendi.
Şırnak'ta "Bilinçli gençler, sağlıklı nesiller " semineri düzenlendi.
Şırnrak Talesemi Derneği Başkanı Nurullah Bartan, halk sağlığı sorunu olan Talasemi (Akdeniz Anemisi) hastalığının önemini vurgulamak, seyri ve belirtileri, tanısı, korunma yolları, komplikasyonları, tedavi konusunda bilgi sahibi olmaları açısından öğrenciler bilgilendirmek için okullarda seminer düzenlediklerini söyledi.
Bartan, Silopi'de süren seminerleri diğer ilçelerde de verileceğini kaydetti.