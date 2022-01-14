Beyaz Baston Görme haftası dolayısıyla engelli öğrenciler için etkinlik düzenlendi - Haberler
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Beyaz Baston Görme haftası dolayısıyla engelli öğrenciler için etkinlik düzenlendi

AA - Haberler | Güncel

Şırnak'ta "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla bir okulda etkinlik düzenlendi.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla bir okulda etkinlik düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından görme engelli öğrenci Mert Ali için Rekabet İlkokulunda etkinlik yapıldı.

Etkinlikte, görme engelli vatandaşların duygularını hissetmek, günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukların bilincine varmak, onlarla empati kurabilmek amacıyla şarkı söylendi, söyleşi yapıldı, çeşitli oyunlar oynandı.

Etkinlik sonunda Mert Ali'ye çeşitli hediyeler verildi.

Beyaz Baston Görme haftası dolayısıyla engelli öğrenciler için etkinlik düzenlendi

Beyaz Baston Görme haftası dolayısıyla engelli öğrenciler için etkinlik düzenlendi

Beyaz Baston Görme haftası dolayısıyla engelli öğrenciler için etkinlik düzenlendi

AA - Son Dakika Haberleri

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