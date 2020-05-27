Şırnak'ta berivanların zorlu mesaisi başladı
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Şırnak'ta berivanların zorlu mesaisi başladı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde küçükbaş hayvanlar uzun bir aranın ardından yeşilliklerle buluştu.

Şırnak'ta berivanların zorlu mesaisi başladı
27.05.2020 10:17 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:20

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde küçükbaş hayvanlar uzun bir aranın ardından yeşilliklerle buluştu. Koyun ve keçilerin ahırlarından çıkması ile birlikte berivanlar da süt sağmak için yaylaların yolunu tuttu.

Beytüşşebap'ta besicilik yapan yüzlerce vatandaş kış boyunca ahırlarında besledikleri keçi ve koyunlarını yaylalara çıkardı. İlçeye bağlı köylerde çoban tutup 300 ile bin arasında sürüler halinde toplatılan keçi ve koyunlar 6 ay boyunca yaylalarda kalacak. Küçükbaş hayvanların yeşilliklerle buluşmasının ardından berivanların da zorlu mesaisi başladı. Sabah erken saatlerinde uyanan berivanlar, ellerinde bidonlarla süt sağmak için yaylaların yolunu tutmaya başladı.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLİYOR

Ramazan bayramının ardından yaylalara çıkıp süt sağan berivanlar, sosyal mesafe kuralına uymaya özen gösterdi. İlk süt sağımının gerçekleşmesinin ardından berivanlar, yatağında yaptıkları barakalarda sütlerini peynir ve yoğurta dönüştürüyor.

Naci Gökçe isimli vatandaş, virüs nedeniyle kısıtlamanın kalkmasını beklediklerini söyledi. Gökçe, "Yıllardır bu bölgede hayvancılık yapılıyor. Bu yıl da ilk süt sağımı gerçekleşti. Korona virüs nedeniyle berivanlar sosyal mesafeye uyarak keçilerini sağdı. Maske takarak ilk mesaisine başlayan berivanlar 6 ay boyunca burada süt sağacak" dedi.

Zerrin Özdemir ise, "Kendimi bildim bileli süt sağıyorum. Başka işimiz yok hayvancılıkla uğraşıyoruz. İlk süt sağımı oldu. Sütü peynir ve yoğurt yapacağız" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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