Şırnak'ta bayramda caddeler boş kaldı
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Şırnak'ta bayramda caddeler boş kaldı

İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE - Haberler | 3. Sayfa

- Şırnak'ta bayramda caddeler boş kaldı Korona virüs salgını nedeni ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının Ramazan Bayramına denk gelmesi nedeni ile Şırnak'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.

- Şırnak'ta bayramda caddeler boş kaldı

ŞIRNAK - Korona virüs salgını nedeni ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının Ramazan Bayramına denk gelmesi nedeni ile Şırnak'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sadece bayram namazına izin verildi. Namaz sonrası vatandaşlar gelenekleri olan mezarlık ve ev ziyaretlerini salgın nedeniyle yapamadı. Cadde ve sokakların boş kaldığı ilçede polis ekiplerinin denetimlerine devam ettiği görüldü.

Şırnak'ta bayramda caddeler boş kaldı
Şırnak'ta bayramda caddeler boş kaldı
Şırnak'ta bayramda caddeler boş kaldı
Şırnak'ta bayramda caddeler boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE

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