Şırnak'ta başarılı öğretmenler ödüllendirildi
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Şırnak'ta başarılı öğretmenler ödüllendirildi

21.12.2020 15:33 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:36
Şırnak'ta başarılı öğretmenler ödüllendirildi

Şırnak Valiliği, başarılı olan 21 öğretmene plaket ve başarı belgesi verdi.

Şırnak Valiliği, başarılı olan 21 öğretmene plaket ve başarı belgesi verdi.

Valilik salonunda İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener'in de hazır bulunduğu törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, pandemi şartlarında öğretmenlerin okullarından ayrı kalmak zorunda kaldığını buna rağmen uzaktan eğitimle öğretmenlerin özveriyle görevlerini sürdürdüklerini söyledi.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde her ilçe ve ildeki temsilcileri ile çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde başarılı olan öğretmenleri ödüllendirdiklerini kaydeden Pehlivan, şunları kaydetti:

"Özellikle pandemi dönemindeki başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı sizleri tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Uzaktan eğitim yüz yüze eğitim gibi olmasa da gene de çocuklarımız derslerinden geri kalmamak adına yapılması gereken bir uygulama. Bunu da öğretmenlerimiz sağlıyorlar. Bizde var olan imkanlarımızı seferber etmek suretiyle sizlere yardımcı olmaya dün olduğu gibi bugün de yanınızda olmaya devam edeceğiz. Başarılarınızın devamını diliyorum"

Konuşmanın ardından öğretmenlere Vali Pehlivan tarafından plaket ve başarı belgesi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 15:36:52. #1.15#
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