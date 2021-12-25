Şırnak'ta barajlarda alabalık yetiştiriciliği toplantısı

DİCLE, DİYARBAKIR (AA) - Şırnak'ta barajlarda alabalık yetiştiriciliği projesi kapsamının planlama toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, Valilik desteğiyle Şırnak Üniversitesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geliştirilen Dicle havzasında sürdürülebilir balık potansiyelinin saptanması ve bu fırsatlardan katma değer oluşturulması konusu görüşüldü.

Toplantıda, Dicle Kalkınma Ajansı'nın finansman desteği sağladığı Çetintepe, Musatepe, Kavşaktepe, İnceler- Ballı, ve Hilal- Uludere barajlarında alabalık yetiştiriciliği projesinin geldiği aşama ile ilgili olarak değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Şimşek, İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel ve Su Ürünleri Mühendisi Rıdvan Hüsem katıldı.

AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet