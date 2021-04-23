Şırnak'ta babası tarafından nehre atıldığı iddia edilen çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü
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Şırnak'ta babası tarafından nehre atıldığı iddia edilen çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü

Şırnak'ta babası tarafından nehre atıldığı iddia edilen çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü
Anadolu Ajansı / Abidin Yel - Haberler | Güncel

Şırnak'ın Cizre ilçesinde babası tarafından nehre atıldığı ileri sürülen 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde babası tarafından nehre atıldığı ileri sürülen 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Cizre ilçesinde 15 Nisan'da psikolojik tedavi gören H.M'nin Dicle Nehri'ne attığı ileri sürülen ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan 3 yaşındaki oğlu K.M. Batman'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, eşinden boşanan ve bir yıldır psikolojik tedavi gören H.M, Bırca Belek Parkı'nda dolaştırdığı 3 yaşındaki oğlu K.M'yi Dicle Nehri'ne atmış, vatandaşların çabalarıyla nehirden çıkarılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Polis ekipleri, baba H.M'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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