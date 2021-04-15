Şırnak'ta babası tarafından nehre atıldığı iddia edilen çocuk çevredekiler tarafından kurtarıldı
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Şırnak'ta babası tarafından nehre atıldığı iddia edilen çocuk çevredekiler tarafından kurtarıldı

Şırnak'ta babası tarafından nehre atıldığı iddia edilen çocuk çevredekiler tarafından kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Abidin Yel - Haberler | Güncel

Şırnak'ın Cizre ilçesinde babası tarafından nehre atıldığı iddia edilen 3 yaşındaki çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde babası tarafından nehre atıldığı iddia edilen 3 yaşındaki çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

İddiaya göre, bir süre önce eşinden boşanan ve yaklaşık bir yıldır psikolojik tedavi gören H.M, Bırca Belek Parkı'nda dolaştırdığı 3 yaşındaki oğlu K.M'yi Dicle Nehri'ne attı.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bilgi verildi.

Vatandaşların çabalarıyla nehirden çıkarılan çocuk, ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan K.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, baba H.M'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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