Şırnak'ta ayakları kesilen köpek için hayvanseverler seferber oldu
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Şırnak'ta ayakları kesilen köpek için hayvanseverler seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit - Haberler | Yaşam

Şırnak'ta ayakları kesilen köpek için hayvanseverler seferber oldu Şırnak'ın Silopi ilçesinde ön ayakları kopuk halde bulunan köpeğin yardımına hayvanseverler koştu.

Şırnak'ta ayakları kesilen köpek için hayvanseverler seferber oldu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde ön ayakları kopuk halde bulunan köpeğin yardımına hayvanseverler koştu.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz ay ön ayaklarını biçerdöverin kopardığı bir köpek bulundu. Hayvansever vatandaşların yardımıyla önce Adana'ya gönderilerek, tedaviye alındı. Adana'da tedavisi tamamlanan ve sağlığına kavuşan köpeğe daha iyi şartlarda bakılması ve protez temin edilmesi için İstanbul'a gönderildi. Sohayko Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, amaçlarının köpeğe protez yaptırmak olduğunu ancak önce yürütecini temin ederek, protez için çalışmalarının devam etiğini belirtti. Yılmaz, yürüteci engelli hayvanlar için yurt dışından ithal eden bir firma aracıyla getirdiklerini belirterek, köpek ilk yürütece oturmasından itibaren yürüdüğünü belirtti.

Yılmaz, "Birçok hayvansever köpek için seferber oldu ve yürüteci için iş insanları ve oyuncular destek oldular. Şimdi de köpek için düşünülen protezlerin çalışmalarına başladık. Köpeğimiz artık İstanbul'da bizimle yaşayacaktır" dedi.

Şırnak'ta ayakları kesilen köpek için hayvanseverler seferber oldu
Şırnak'ta ayakları kesilen köpek için hayvanseverler seferber oldu
Şırnak'ta ayakları kesilen köpek için hayvanseverler seferber oldu
Şırnak'ta ayakları kesilen köpek için hayvanseverler seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit

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