Şırnak'ta askeri bölgeye maket uçakla saldırı girişimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Şırnak'ta askeri bölgeye maket uçakla saldırı girişimi

İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit - Haberler | 3. Sayfa

Şırnak'ta askeri bölgeye maket uçakla saldırı girişimi Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına teröristler tarafından maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunuldu.

Şırnak'ta askeri bölgeye maket uçakla saldırı girişimi

ŞIRNAK - Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına teröristler tarafından maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunuldu. Personelin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmedi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Batman'daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı ile Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, birlik personelinin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiatın meydana gelmediği bildirildi.

Şırnak'ta askeri bölgeye maket uçakla saldırı girişimi
Şırnak'ta askeri bölgeye maket uçakla saldırı girişimi
Şırnak'ta askeri bölgeye maket uçakla saldırı girişimi
Şırnak'ta askeri bölgeye maket uçakla saldırı girişimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit

1 milyon TL ödülle aranan Şervan Eğit Muş kod adlı terörist etkisiz hale getirildi
1 milyon TL ödülle aranan Şervan Eğit Muş kod adlı terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Abdullah Gül Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Mustafa Sarıgül
Magazin Özcan Deniz Burak Sergen Demet Akalın Barış Murat Yağcı
Spor Adem Büyük Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şırnak'ta askeri bölgeye maket uçakla saldırı girişimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 02:07:01. #1.15#

title