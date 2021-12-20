Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 46 gözaltı
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ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 46 şüpheli, gözaltına alındı.
ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 46 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda 13-19 Aralık'ta kaçakçılık ve asayiş olayları ile ilgili operasyon düzenledi. Operasyonlarda 34'ü kaçakçılık, 12'si asayiş suçlarından olmak üzere 46 kişi, gözaltına alındı. Ayrıca operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği, 1 şarjör, 1317 paket kaçak sigara, 125 puro, 98 şişe kaçak içki, 4 emtia malzemesi ve 2 paket elektronik sigara tütünü ile muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.