Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

ŞIRNAK'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 56 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

ŞIRNAK'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 56 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22- 28 Kasım tarihleri arasında kent geneliyle Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 1 tabanca ile bu tabancaya ait 5 mermi, 84 gram esrar, 32 gram metamfetamin, 1 gram eroin, 3 uyuşturucu kullanma düzeneği ve 860 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda 33'ü kaçakçılık, 23'ü asayiş suçlarından olmak üzere 56 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerden, 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

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