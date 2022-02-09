Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı - Haberler
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Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

AA, Ekrem Payan - Güncel
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Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın İdil ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Pınarbaşı köyünde akraba olan iki ailenin üyeleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma, silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Ekrem Payan - Güncel

Şırnak, Güncel, Haberler

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