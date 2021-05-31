Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cizre'nin Taşhöyük köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Rıdvan K. (39), A.N. ve S.N. yaralandı.

Pompalı tüfekle ağır yaralanan Rıdvan K, Cizre Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

A.N. ve S.N'nin hastanedeki tedavisi sürerken, jandarma köyde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel