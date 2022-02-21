ULUDERE, ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta aracın motor kısmına saklanan uyuşturucuyu 'Stark' buldu

ŞIRNAK Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uludere ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları araçta 650 gram metamfetamin, sentetik ecza maddesi ve esrar ele geçirildi. Şırnak'ın Uludere ilçesinde durdurulan araçta polis, aramada hassas burunlu "Stark" isimli narkotik detektör köpeği kullandı. Araçta hassas burunlu narkotik detektör köpeği Stark'ın desteği ile yapılan aramalarda aracın motor kısmında 650 gram metamfetamin, sentetik ecza maddesi ve esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.