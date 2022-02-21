Şırnak'ta aracın motor kısmına saklanan uyuşturucuyu 'Stark' buldu - Haberler

Haberler

HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak'ta aracın motor kısmına saklanan uyuşturucuyu 'Stark' buldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Şırnak'ta aracın motor kısmına saklanan uyuşturucuyu 'Stark' bulduŞIRNAK Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uludere ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları araçta 650 gram metamfetamin, sentetik ecza maddesi ve esrar ele geçirildi.

ULUDERE, ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta aracın motor kısmına saklanan uyuşturucuyu 'Stark' buldu

ŞIRNAK Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uludere ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları araçta 650 gram metamfetamin, sentetik ecza maddesi ve esrar ele geçirildi. Şırnak'ın Uludere ilçesinde durdurulan araçta polis, aramada hassas burunlu "Stark" isimli narkotik detektör köpeği kullandı. Araçta hassas burunlu narkotik detektör köpeği Stark'ın desteği ile yapılan aramalarda aracın motor kısmında 650 gram metamfetamin, sentetik ecza maddesi ve esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şırnak'ta aracın motor kısmına saklanan uyuşturucuyu 'Stark' buldu

Şırnak'ta aracın motor kısmına saklanan uyuşturucuyu 'Stark' buldu

Şırnak'ta aracın motor kısmına saklanan uyuşturucuyu 'Stark' buldu

İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit - 3. Sayfa

Metamfetamin, Narkotik, Uludere, Şırnak, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title