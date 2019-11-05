Şırnak'ta anneler çocuklarıyla kitap okudu

05.11.2019 13:43

ŞIRNAK'ta düzenlenen 'Benim annem okuyor' projesi kapsamında öğrenciler eğitim gördükleri okulda anneleriyle birlikte kitap okudu.

Şırnak Gazipaşa İlk ve Ortaokulu'nda 3 yıl önce başlatılan 'Benim annem kitap okuyor' projesi, bu yıl farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 3 yıldır düzenlenen okuma etkinliği, bu yıl Türkçe öğretmeni Ayşe Em'in öncülüğündeki proje kapsamında anneler, öğrencilerle kitap okuyor. İlk etapta 25 öğrenci ve anne ile başlayan projenin hedefi, bu etkinliği Şırnak'taki tüm okullara yaymak.

Toplumda farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir proje düzenlediklerini belirten Gazipaşa İlk ve Ortaokulu Müdürü Sıddık Ögel, "3 yıldır okulumuzda son derste öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlarımızla birlikte okuma seferberliği başlattık. Amacımız çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmak. Okulumuzda bu sene farklı bir şey yaparak toplumu, ailelerimizi de bu işin içine katmak istedik. Bu anlamda annelerimizi de öğrencilerimizle beraber bu proje içine dahil ettik" dedi.'OKUYAN ANNE MUTLU ÇOCUK; MUTLU ÇOCUK, BAŞARI DEMEK'Projeyi düzenleyen Türkçe öğretmeni Hatice Em ise amaçlarının öğrencilerin anneleriyle birlikte kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu söyledi. Em, "Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için de annelerimizi işin içine kattık. Hem annelerimizin kişisel gelişimini artıracak hem de çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmış olacağız. Her bir çocuğumuz anne grubunda kendine ait özgüveni kazanacaktır. Çünkü bir gruba ait olma hissi yaratılacaktır kendilerinde. Bu bizim Şırnak'ımızın geleceği için de önemli. Çünkü okuyan bir anne, mutlu bir çocuk; mutlu çocuk, başarılı bir gelecek demektir. Şırnak için 'benim annem de okuyor' projesine tüm Şırnaklı anneleri bekliyorum" dedi.'ANNEMLE KİTAP OKUMAK BANA ÇOK FARKLI DUYGULAR VERDİ'Kitap okuduğundan beri derslerini daha iyi anladığını ifade eden 8'inci sınıf öğrencisi Diyadin İrtegün, okuma kabiliyetinin arttığını söyledi. Ertegün, "Kitap okumak insanların kelime hafızasını güçlendiriyor. Okuma kabiliyetini arttırıyor. Soru çözmemize yardımcı oluyor. Paragraf sorularını anlamamıza yardımcı oluyor. İnsanlar gezerek öğrenebiliyorlar. Ama kitap okuyarak da öğrenebiliyor. Annemle kitap okumak bana çok farklı duygular verdi. Hem çok sevindim hem de çok gururlandım. Bu etkinlik hem benim hem de annemin gelişimi açısından çok önemli bir etkinlik oldu" diye konuştu.Kızı ile birlikte okuma etkinliğine katılan Elif Sevgi Bilge de "Biz ailece akşamları kitap okuyan bir aileyiz. Burada okuyacağımız kitaplardan çok öğreneceğimiz şeyler olacak. Bir öğrencinin kitap okuması için bence ailenin önce kitap okuması gerekiyor. Çocuğumuza git kitap oku demektense çocuğumuzla birlikte kitap okursak hem çocuğumuza örnek olmuş oluruz hem de teşvik etmiş oluruz okuma konusunda" diye konuştu.

Kaynak: DHA