Şırnak'ta anjiyo merkezi ve çocuk yoğun bakım üniteleri açıldı
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Şırnak'ta anjiyo merkezi ve çocuk yoğun bakım üniteleri açıldı

05.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:07
Şırnak'ta anjiyo merkezi ve çocuk yoğun bakım üniteleri açıldı

Şırnak Devlet Hastanesinde anjiyo merkezi, koroner yoğun bakım ve çocuk yoğun bakım üniteleri hizmete açıldı.

Şırnak Devlet Hastanesinde anjiyo merkezi, koroner yoğun bakım ve çocuk yoğun bakım üniteleri hizmete açıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ünitelerin hayırlı olmasını diledi.

"Şırnak'ta sağlık alanında çıtamız hızla yükseliyor." diyen Pehlivan, şunları kaydetti:

"Sağlık hizmetleri noktasında hastanelerimiz, servisler, doktor sayımız ve hizmet kalitemiz şükürler olsun her geçen gün artıyor. Anjiyo merkezimiz kentimizde olması çok önemliydi ve üzerinde çalışılan bir konuydu. Sağlık alanlarının her bölümü mutlaka hayati öneme sahiptir. Bu yatırımların hizmete geçirilmesinde desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Sağlık Bakanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum. Anjiyo merkezi, koroner yoğun bakım ve çocuk yoğun bakım üniteleri açılmasıyla dışarıya 160-170 arası hasta sevk edilmek zorunda kalınıyordu. Bu vesileyle hem hastaların sevkin önüne geçilmiş olacak hem de çevre illerden sevk alacak seviyeye geleceğiz inşallah. Atılan adımlarla yoğun bakım sayımız da 65 ten 108'e çıktı, bu da sağlık hizmetleri kapasitemizin arttığını gösteriyor."

Pehlivan, Sağlık Bakanlığının kent için büyük bir öneme sahip 500 yataklı Şırnak Bölge Hastanesinin de ihale aşamasının yıl içinde tamamlanarak yapımına başlanacağını sözlerine ekledi.

Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik de ünitelerin hayırlı olmasını dileyerek salgın döneminde başarı sağlayan sağlık personelini kutladı.

Birlik, "Anjiyo merkezi ve diğer ünitelerimiz bizim ihtiyacımız olan bu nedenle hastalarımızın çevre illere sevk edilme zorunda kalınan bir konuydu. Artık bu birimlerin hizmete açılmasıyla sevklerimiz olmayacak inşallah biz sevk alacak duruma geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Açılışa, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan ve sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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