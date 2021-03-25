Şırnak'ta ana sınıfı öğrencileri sporla buluşturuluyor

Şırnak'ta ana sınıfı öğrencileri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde çeşitli spor etkinlikleriyle buluşturuluyor.

Şırnak'ta ana sınıfı öğrencileri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde çeşitli spor etkinlikleriyle buluşturuluyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın sürecinin uzun geçmesiyle evde sıkılan çocukları haftada 2 kez sporla buluşturduklarını söyledi.

Çocukların salgın tedbirleri altında çeşitli etkinliklerle bir araya geldiğini aktaran Birlik, desteklerle sporu tabana yaydıklarını belirtti.

Bakanlığın da tesis anlamında büyük desteklerinin olduğunu kaydeden Birlik, ana okulunda okuyan çocukları haftanın iki günü spor tesislerine getirdiklerini bildirdi.

Tesislerde çocukların çeşitli spor etkinlikleri, parkurlarda eğlenceli bir şekilde çalışma yaptığını ifade eden Birlik, şöyle konuştu:

"Haftanın 2 günü verdiğimiz etkinliği gelen yoğun talep üzerine önümüzdeki haftadan itibaren haftanın 5 gününe çıkaracağız. Eğitsel oyunlarla yapılan parkurlarla enerjilerini atıyorlar. Çocukların gelişimlerini eğitmenlerimizle birlikte eğlenceli bir şekilde yapıyor. Çocukların sevinçlerine ortak oluyoruz. İnşallah geleceğin olimpiyat, Avrupa şampiyonası sporcularını bu şekilde çıkaracağız."

Yapılan uygulamanın okul ve ebeveynler tarafından yoğun ilgi gördüğünü aktaran Birlik, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerden biri olduklarını, bunu da sporcu yetiştirmek için değerlendirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Öğrenciler mutlu

Eğitmen Öznur Baysal da öğrencileri okullarından servisle alarak spor tesislerinde çeşitli eğitsel ve spor etkinlikleriyle buluşturduklarını kaydetti.

Baysal, "Salgın nedeniyle evde çok kaldılar ve salgından kötü etkilendiler. Bu yüzden çocukları eğitsel oyunlara yönlendiriyoruz." dedi.

Öğrencilerden Zeynep Feyza Avcı da spor tesislerinde yaptıkları çeşitli aktivitelerle çok eğlendiklerini dile getirdi.

Elif Beren Yalvaç ise, "Spor salonunda çeşitli oyunlar oynuyoruz. Harika zaman geçiyorum. Mutluyum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan