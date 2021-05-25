Şırnak'ta akademisyenler, Nuh Tufanı'nı tartışıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şırnak'ta akademisyenler, Nuh Tufanı'nı tartışıyor

Şırnak'ta akademisyenler, Nuh Tufanı'nı tartışıyor
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ta bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu, 49 akademisyenin katılımıyla başladı.

ŞIRNAK'ta bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu, 49 akademisyenin katılımıyla başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Bağcılar Belediyesi ile Bahçeşehir Üniversitesi'nin desteğiyle düzenlenen 2'nci Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu' Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre Merkezi'nde başladı. İki gün sürecek sempozyumun açılışında, 'Cudi'nin Kutsal Gerçeği' adlı kısa film izlendi.

Sempozyumun açılışında konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Nuh Tufanı ve Cudi Dağı'nın bütün insanlığı ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi. Hz. Nuh'un mesajının önemine değinen Vali Pehlivan, "Konu bütün insanlığı ilgilendiren bir konu. Nuh Tufanı coğrafyamızda gerçekleşen, medeniyetlerin doğduğu Mezopotamya'da gerçekleşen tarihi bir dönüm noktasıdır. Şırnak ilimiz de kadim Mezopotamya coğrafyası içerisinde, bu tarihi derinliğe sahip Nuh Tufanı, Nuh'un Gemisi'nin hikayesi gibi önemli bir tarihi gerçekliğe ev sahipliği yapan, kadim bir şehrimiz. Nuh Tufanı'nın Cudi Dağı'nda, coğrafyamız içerisinde gerçekleşmiş olması, elbette ki başta burada yaşayan insanlar olarak, bizi birinci derecede etkiliyor. Nuh'un Gemisi'nin mesajını, öncelikle bizim alıp içselleştirmemiz gerekiyor. Peki bu tufanın, Nuh'un Gemisi'nin mesajı nedir? Aslında sempozyumumuzun da ana temasını teşkil eden, 'Hepimiz aynı geminin yolcularıyız' mesajıdır temelde. Birlikte yaşamak, birbirine saygı göstermek, hoşgörülü olmak, kardeşlik hukukunu pekiştirmek gibi evrensel niteliği taşıyan pek çok mesajı içinde barındırır. ve bu mesaj aslında bütün insanoğlunadır" dedi.'TERÖR ODAKLARININ BERTARAFINA NEDEN OLACAK'Yıllarca hüzünlü hikayeler ile anılan Cudi Dağı'nın artık sportif ve kültürel etkinliklerle anılmasından gurur duyduklarını ifade eden Vali Pehlivan, "İnşallah daha fazla ve güzel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Başta Şırnak ilimizdeki gençlerimiz Hz. Nuh'un mesajını, insanlarda hakim olmasını istediği anlayışı sahiplenecek, il il çoğaltacak. Bu da şer odaklarının bertarafına, terörün tamamen bertarafına ve kadim Anadolu coğrafyasında birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaya neden olacak" diye konuştu.'İNSANLIK ŞIRNAK VE ÇEVRESİNDEN DÜNYAYA YAYILMIŞTIR'Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise insanlığın Şırnak ve çevresinden dünyaya yayıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"İnancımız gereği, Hz. Nuh'un, Hz. Adem'den sonra insanlığın ikinci atası olduğuna inanıyoruz. Bu da demek oluyor ki, insanlık, Şırnak ve çevresinden dünyaya yayılmıştır. O zaman dünyada yaşayan bütün insanlar, aslında Şırnaklıdır. Bilindiği üzere, Hz. Nuh'un şehri Şırnak, tarihi süreç içerisinde birçok medeniyete, farklı dil, din, inanca ve kültüre ev sahipliği yapmış kadim bir şehirdir. Bu medeniyetler ve kültürler arasında, şehrimizi temsil eden en önemli değer ise tufandan sonra Hz. Nuh'un gemisinin ilimiz sınırları içerisinde bulunan Cudi Dağı'nda durmasıdır. Yüzyıllardır Hz. Nuh'un gemisinin nerede durduğuna yönelik, farklı görüş ve tartışmalar yaşanmaktadır. Bugün buradaki sempozyumda, Hz. Nuh'un Gemisi, akademisyenler tarafından bilimin ışığı doğrultusunda tartışılacak. Sonuca bağlanması da bizleri ziyadesi ile mutlu etmektedir."


Şırnak'ta akademisyenler, Nuh Tufanı'nı tartışıyor
Şırnak'ta akademisyenler, Nuh Tufanı'nı tartışıyor
Şırnak'ta akademisyenler, Nuh Tufanı'nı tartışıyor
Şırnak'ta akademisyenler, Nuh Tufanı'nı tartışıyor
Şırnak'ta akademisyenler, Nuh Tufanı'nı tartışıyor
Şırnak'ta akademisyenler, Nuh Tufanı'nı tartışıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Murat Kurum Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Ersun Yanal Nihat Özdemir Sergen Yalçın Josef De Souza Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şırnak'ta akademisyenler, Nuh Tufanı'nı tartışıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 15:55:24. #1.13#

title