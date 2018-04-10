Şırnak'ta Akademi Sayesinde Çok Sayıda Genç, Üniversiteli Oldu

ŞIRNAK'ta 10 yıl önce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gençlerin madde bağımlığından uzak tutulması ve öğretmen açığının giderilmesi için kurulan Maraton Akademisi'ne katılan gençlerin büyük çoğunluğu, üniversiteyi kazandı.

Şırnaklı antrenör Beytullah Birlik, 10 yıl önce kentteki beden eğitimi öğretmeni eksikliğini gidermek için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Maraton Akademisi'ni kurdu. Öğretmen eksikliğini gidermek ve gençlerin madde bağımlılığından uzak tutulması için açılan akademiye, ilk sene 20 öğrenci kayıt yaptırdı. Akademiye katılan öğrencilerin büyük bölümü üniversiteyi kazanınca, başvuru sayısında her yıl düzenli olarak artış yaşandı. Bu yıl 40'ı kız, 100 öğrencisi bulunan akademide, şimdiye kadar 400 kişi eğitim gördü, büyük bir kısmı üniversiteyi kazanıp, okulu bitirerek beden eğitimi öğretmeni oldu.

Antrenör Beytullah Birlik, öğrencilerin üniversiteyi kazanmasıyla birlikte ailelerin de akademiye bakışının değiştiğini, çocuklarını gönderme başladıklarını söyledi. Birlik, "Yaklaşık 10 yıl önce beden eğitimi hazırlık kursu vermeye başlayıp, öğrencilere sahalarımızı, salonumuzu açtık, malzemeleri kullanıyorlar. Şimdiye kadar 250-300 öğrencimiz beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlüğü kazandı. Daha önce kız öğrencilerimizin aileleri spora olumlu bakmıyordu. Şimdi ise erkek öğrencilerinin sayısına yakın kız öğrencimiz var" dedi.

Amaçlarının gençlerin farklı yollara sapmasının engellemek olduğunu ifade eden Beytullah Birlik, "Bizim amacımız çocuklar kötü yollara düşmelerini önlemektir. Spor yaparak hayatlarını kazanabilirler. Herkes doktor, matematik ya da müzik öğretmeni olacak diye bir şey yok. Herkesin yapabileceği işi ve yetenekli olduğu alanda kendini geliştirmesi lazım. Biz de dedik, bir spor hocası olarak ellimizi taşın altına koyalım, Şırnak'ta sporu ilerletelim, böylelikle antrenörümüz olsun dedik. Bu branşlarda hocalar gelişsin ve gelip memleketinde görev yapmasını istiyoruz. Burada çok yetenekli gençlerimiz var. Biz şahit oluyoruz. Buradan olimpik seviyede sporcular çıktı. Bizim kursta hazırlanıp, üniversiteyi kazanan ve şu anda burada eğitim veren birçok hocamız var. Bize yardım ediyorlar. Kardeşlerinin üniversiteye hazırlanması için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim verdiğimiz kursla Şırnak'ın beden eğitimi öğretmeni açığını hemen hemen kapattık. Mezun olan öğrenciler geldiler. Atandılar. Öğretmen oldular, antrenör oldular. Bu gençlerimiz sayesinde spora olan bakış açısı da değişti. Biz bundan dolayı mutluyuz" diye konuştu.

'DAHA ÖNCE BOŞ ZAMANLARIMIZI İNTERNET KAFE KÖŞELERİNDE GEÇİRİYORDUK'

Jimnastik antrenörü Kadri Taşar ise akademi ile tanışmadan önce boş zamanlarını internet kafelerde geçirdiğini belirterek, "Beytullah hocamızdan önce Şırnak'ta beden eğitimi kursları yoktu. Beytullah hocamız gençlerin önünü açtı. Daha önce boş zamanlarımızı internet kafe köşelerinde geçiriyorduk. Uyuşturucu olsun, alkol olsun, sigara olsun kullanan arkadaşlarımız vardı. Böyle insanlar sayesinde spora yöneldik. Ben akademide spora başladım. Hocamız sayesinde üniversite ile tanıştım. Maraton Akademi bünyesinde çalıştım ve 2013 yılında Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nü kazandım. Okula gittiğim süre içinde de yaz tatillerinde hocamıza olan vefa borcumu ödemek için gelip yardım ederdim. Bizim memleketimize vefa borcumuz var. Kardeşlerimize yardımcı olarak bu borcu ödemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'OKUL SPORLARI ŞAMPİYONASINDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU'

2012 yılında Aksaray'da düzenlenen Okul Sporları Halter Şampiyonası'na yıldızlar kategorisi 50 kiloda Türkiye birincisi olan Salih Yardımcı da bu yardımcısını akademiye borçlu olduğunu söyledi. Yardımcı, "Biz burada üniversiteye hazırlanıyoruz. İnşallah hepimizde kazanacağız. Yoğun antrenmanlarımız var. Bütün gençleri spora davet ediyoruz" dedi.

- Şırnak