Şırnak'ta ahır yangınında 65 küçükbaş öldü

ŞIRNAK'ta Bilal Abay'a ait ahırda, elektrik kontağından çıkan yangında 65 küçükbaş hayvan öldü. Abay'ın kardeşi Yahya Abay, "Sisli hava olduğu için yükselen dumanları kimse fark etmedi. Hayvanlar yanarak öldü" dedi.

Merkeze bağlı Güneyçam köyünde, sabah saatlerinde, Bilal Abay'a ait ahırda elektrik kontağı kaynaklı yangın çıktı. Sabah namazına kalkan Abay, içerisinde küçükbaş hayvanlarının bulunduğu ahırdan dumanların yükseldiğini fark etti. Bağrışmalar üzerine Abay'ın eşi, çocukları ve bazı köylüler yanan ahıra kar ve suyla müdahale etti. Ancak kısa sürece tüm ahırı kaplayan alevler nedeniyle 65 küçükbaş hayvan yanarak öldü.Ahır sahibinin kardeşi Yahya Abay, yangının elektrik kontağından çıktığını belirterek, "İçeride 65 keçi vardı, telef oldu. Sisli hava olduğu için ahır üzerinden yükselen dumanları kimse fark etmedi. Sabah hayvanları otlatmak için uyandığımızda ahırın yandığını gördük. İçeriden herhangi bir hayvan çıkaramadık. İçerideki samanın tutuşmasıyla yangın büyüdü, müdahalemiz sonuçsuz kaldı. Hayvanların tümü telef oldu" dedi.