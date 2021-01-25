Şırnak'ta 9 kaçak avcıya 192 bin lira ceza

ŞIRNAK'ta, Cudi Dağı bölgesinde kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 9 kişiye, 192 bin 843 lira ceza kesildi.

ŞIRNAK'ta, Cudi Dağı bölgesinde kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 9 kişiye, 192 bin 843 lira ceza kesildi.

Şırnak'ın Cudi Dağı eteklerinde bulunan İkizce köyü mevkisinde, kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında, avda kullanılan 4 tüfekle yakalanan 9 kişiye 'Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet'ten toplam 192 bin 843 lira ceza kesildi. Tüfeklere ise el koyuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN