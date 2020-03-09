Şırnak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Şırnak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Haber
Dünya Kadınlar Günü, Şırnak, Güncel

Şırnak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Şırnak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

09.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:28
Şırnak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Şırnak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezindeki etkinlikte, Vali Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, kadınlara karanfil dağıttı.


Vali Pehlivan yaptığı konuşmada, Türkiye'de kadınların toplumda saygın bir konumda olduğunu söyledi.

Kadına şiddetin kanayan bir yara olduğunu, bu konunun gündemden kalkması için toplumun her kesimine çeşitli sorumluluklar düştüğünü aktaran Pehlivan, "Dinimizde kadın baş tacı edilmiştir. Nitekim peygamberimiz 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' diyerek bu konudaki anlayışı en veciz şekilde dile getirmiştir. Devletimiz girişimcilik, eğitim ve sağlık alanlarında kadınların daha etkin katılımını özendirmeye gayreti içerisindedir." diye konuştu.

Çeşitli gösterilerin ardından sona eren programa Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Şırnak Ticaret Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş de katıldı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor Haber
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler Haber
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek Haber
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Haber
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç İçişleri Bakanı Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sadi Konuk Cem Yılmaz Sinan Akçıl Gülben Ergen
Spor Podolski Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Adana İtalya Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Şırnak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 15:17:03. #1.15#