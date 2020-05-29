Şırnak'ta 74 gün sonra ilk cuma namazı ŞIRNAK'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilen camilerde, 74 gün sonra maskeli ve sosyal mesafeli cuma namazı kılındı.

ŞIRNAK'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilen camilerde, 74 gün sonra maskeli ve sosyal mesafeli cuma namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan camilerin açılmasıyla Şırnaklılar, cuma namazı için camileri doldurdu. Kızılay ve Şırnak Belediyesi tarafından vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade dağıtılırken, cemaat çok olunca cami avlularında, halı saha, okul bahçeleri ve belediye bahçesinde namaz kılındı. Görevlilerce, vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda da sık sık uyarıda bulunuldu.

Kaynak: DHA