65 yaş üstü 100 aileye yardım kolisi dağıtıldı
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65 yaş üstü 100 aileye yardım kolisi dağıtıldı

Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanlığı desteği ile İlim Yayma Cemiyeti Şırnak Şubesince, "İyilik Hareketi" projesi kapsamında 65 yaş üstü 100 aileye yardım kolisi dağıtıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı desteği ile İlim Yayma Cemiyeti Şırnak Şubesince, "İyilik Hareketi" projesi kapsamında 65 yaş üstü 100 aileye yardım kolisi dağıtıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 Mart'ta başlayan proje ile 65 yaş üstü 500 aileye ulaştırılması planlanan yardımlardan bugüne kadar 11 köyde yaşayan 100 aileye yardımda bulunuldu.

İlim Yayma Cemiyetinde gönüllü gençlerden Ali İşlek, proje doğrultusunda köy köy gezerek Kovid-19 salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan ve kırsalda yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara gıda kolisi, giysi ve hijyen kiti desteği sunduklarını belirtti.

Toptepe Köyü Muhtarı Mustafa Güngen, projede katkısı bulunan herkese teşekkür etti.

65 yaş üstü 100 aileye yardım kolisi dağıtıldı
65 yaş üstü 100 aileye yardım kolisi dağıtıldı
65 yaş üstü 100 aileye yardım kolisi dağıtıldı
65 yaş üstü 100 aileye yardım kolisi dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

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