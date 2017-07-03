Şırnak'ta 6 Terörist Teslim Oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 6 PKK'lı teröristin teslim olduğu bildirildi.

Şırnak'ta 6 Terörist Teslim Oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 6 PKK'lı teröristin teslim olduğu bildirildi.

Kaynak: Dunya.com