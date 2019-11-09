Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)
TERÖRİSTLERİN VURULMA ANI PAYLAŞILDIİçişleri Bakanlığı, Şırnak kırsalı Cudi Dağı'nda MİT ve jandarmanın ortaklaşa gerçekleştirdiği ve 6 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyona ilişkin görüntü paylaştı.
TERÖRİSTLERİN VURULMA ANI PAYLAŞILDI
İçişleri Bakanlığı, Şırnak kırsalı Cudi Dağı'nda MİT ve jandarmanın ortaklaşa gerçekleştirdiği ve 6 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyona ilişkin görüntü paylaştı. Görüntüde, teröristlerin havadan vurulma anı, yer aldı.