Şırnak'ta 56 bin fidan toprakla buluştu

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta, "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla 56 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Şırnak Üniversite yerleşkesinde, "Bugün Fidan Yarın Nefes" programı kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan Vali Ali Hamza Pehlivan, fidan dikti, öğrencilere de fidan dağıttı.

Gazetecilere açıklama yapan Pehlivan, ilde ağaçlandırma faaliyetlerinin sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

"Yıl sonuna kadar 100 bin fidanı toprakla buluşturacağız"

Geçen 2,5 yıllık sürede kentte 250 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade eden Pehlivan, "Her bir fidanın toprakla buluşturulması gelecek nesillere adeta nefes oluşturma anlamına geliyor. Biz de ilimizde yıl sonuna kadar 100 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Bu fidanlar arasında gelir getiren fıstık fidanı da bulunuyor. Nitekim bu sene 15 binin üzerinde fıstık fidanını toprakla buluşturuyoruz." diye konuştu.

Pehlivan, iklim değişikliğinin dünyanın artık öncelikli konularından biri haline geldiğine işaret ederek, mevcut ormanların korunması ve bir yandan da yurdun her noktasında fidanların toprakla buluşturulmasının önemine değindi.

Ali Hamza Pehlivan, ormanların birçok canlı türüne de ev sahipliği yaptığını, yaşam ve oksijen kaynağı olduğunu vurguladı.

Pehlivan, bu nedenle gençlerin, çocukların erken yaşlarda ormanın önemini kavramaları için okullarda bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Orman teşkilatımız başta olmak üzere öğretmenlerimiz bu konuları derslerde anlatırken bir yandan sahada bu tür etkinliklere onları katarak bizzat kendilerinin fidan dikmesini sağlıyorlar. Bu sayede onları teşvik etme gayreti içerisindeyiz. Milli Ağaçlandırma Günü'müzün hem ilimiz hem ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Etkinliğe, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Jandarma Bölge Komutan Vekili Jandarma Albay Mesut İnan, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

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