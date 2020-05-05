Şırnak'ta, 56 bin aileye 1000'er lira dağıtıldı
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Şırnak'ta, 56 bin aileye 1000'er lira dağıtıldı

Şırnak'ta, 56 bin aileye 1000'er lira dağıtıldı
05.05.2020 12:52 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:53

ŞIRNAK'ta 56 bin aileye 1000'er lira nakit yardımı yapılırken, ihtiyaç sahipleri için hazırlanan 44 bin gıda paketi dağıtımı da sürüyor.

ŞIRNAK'ta 56 bin aileye 1000'er lira nakit yardımı yapılırken, ihtiyaç sahipleri için hazırlanan 44 bin gıda paketi dağıtımı da sürüyor. 

Şırnak'ta koronavirüs salgını nedeniyle maddi olarak etkilenen ailelere destek çalışmaları sürüyor. Ekonomik istikrar destek paketi kapsamında Şırnak Valiliği'nce belirlenen 56 bin aileye 1000'er lira olmak üzere 56 milyon lira destek sağlandı. Valilik, belediye, kaymakamlık, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin desteğiyle toplanan 44 bin yardım paketi ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. 

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, daha önce 32 bin yardım paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade ederek, bugün ise 12 bin paketin daha dağıtılacağını söyledi. Vatandaşların talebini beklemeden destek çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdüklerini belirten Vali Pehlivan, "Özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda hummalı bir çalışma yürütülüyor. Bugüne kadar 32 bin gıda kolisini vatandaşlarımıza ulaştırdık. Ayrıca 12 bin kolinin dağıtım çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla biz 44 bin ailemize gıda kolisi ulaştırmış olduk. Bunların bir kısmı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı'mızın Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları'na aktarmış olduğu destek ile almış olduk. Belediyelerimizin tedarik ettiği gıda kolileri oldu. Şırnak Belediyesi 8 ton eti, ramazan ayı boyunca dağıtacak. Bunun yanında da hayırsever vatandaşlarımız 12 bin koli yardımda bulundu. Şırnak ilimiz, ülkemizdeki bütün illerde olduğu gibi vefasını gösteriyor" dedi.'56 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLADIK'Vali Pehlivan, ekonomik istikrar destek paketi kapsamında kentte 56 bin kişiye 1000'er lira destek sağladıklarını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı ekonomik istikrar destek paketi vardı. Bu kapsamda 56 bin hanemize hane başı 1000'er TL olmak üzere 56 milyon TL yardım ulaştırıldı. Bu 56 milyon TL Vefa Sosyal Destek gruplarımız tarafından vatandaşlarımıza evlerinde ulaştırıldı. Sadece merkezi noktalara değil, en ücra köylerimize mezralarımıza ulaştırıldı" diye konuştu.   

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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