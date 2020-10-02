Şırnak'ta 48 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 tutuklama
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Şırnak'ta 48 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 tutuklama

02.10.2020 21:30 | Son Güncelleme: 02.10.2020 21:35
Şırnak'ta 48 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 tutuklama

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 19 kilo 662 gram eroin ile 29 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 19 kilo 662 gram eroin ile 29 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik kent genelinde çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Uludere ilçesinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 19 kilo 662 gram eroin ve türü belirlenemeyen 29 kilo 256 gram uyuşturucu ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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