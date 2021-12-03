Şırnak'ta 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Ekrem Payan - Haberler | Güncel
Şırnak'ta hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Hakkında kaçakçılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'nın Hakkari'de olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.
Adresinde gözaltına alınan S.A, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.
AA / Ekrem Payan - Son Dakika Haberleri
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