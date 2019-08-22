Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta 4 teröristin teslim olduğunu açıkladı.

22.08.2019 22:47
Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta 4 teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son dönemde terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar, örgütte çözülme ve  kaçışları hızlandırmıştır" vurgusu yapıldı. Bu kapsamda, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışmaları sonucunda;  3'ü erkek, 1'i kadın olmak üzere toplam 4 terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu

Kaynak: DHA
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