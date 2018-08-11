Şırnak'ta 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak'ta 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak’ta İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edilen 4 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak'ta İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edilen 4 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi mevkiinde İHA ile 4 terörist tespit edildi. Bölgeye hava desteği ile yapılan operasyonda tespit edilen 4 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi. Bölgede geniş kapsamlı operasyonların devam ettiği belirtildi. - ŞIRNAK

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