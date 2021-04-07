Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde devam eden Eren-10 Operasyonu kapsamında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde devam eden Eren-10 Operasyonu kapsamında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Jandarma Genel komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde bir grup teröristle sağlanan temas sonucu çıkan çatışmada 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

(Melih Yiğit/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı