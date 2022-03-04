Şırnak'ta 33 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Haberler

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Şırnak'ta 33 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şırnak'ta 33 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir tırda 64 paket halinde 33 kilo 88 gram metamfetamin ele geçirildi.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir tırda 64 paket halinde 33 kilo 88 gram metamfetamin ele geçirildi.

Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Cizre ilçesi Kurumcu Jandarma yol kontrol ve arama noktasında, sürücülüğünü İ.C. isimli şahsın yaptığı tır durdurularak arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde çantalar içerisinde 64 paket halinde 33 kilo 88 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak, İ.C. isimli şahıs Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. - ŞIRNAK

Şırnak'ta 33 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Metamfetamin, Jandarma, Finans, Şırnak, 3. Sayfa, Haberler

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