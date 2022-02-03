ŞIRNAK'TA 31 KİLO EROİNE 2 GÖZALTI

ŞIRNAK (DHA) - ŞIRNAK'ta, terörün finans kaynaklarına yönelik operasyonda, otomobilin gizli bölmelerine yerleştirilen 31 kilo 14 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte terörün finans kaynaklarından olan narkotik suçların engellenmesine yönelik Şırnak ve Hakkari il emniyet müdürlükleri, ortaklaşa çalışma yürüttü. Bu kapsamda tespit edilen şüphelilerin otomobili, takibe alınıp durduruldu. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, otomobilde yapılan aramada, gizli bölmelere yerleştirilen 31 kilo 14 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.