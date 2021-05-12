Şırnak'ta 300 çocuğa bayramlık giysi hediye edilerek yüzleri güldürüldü
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Şırnak'ta 300 çocuğa bayramlık giysi hediye edilerek yüzleri güldürüldü

Şırnak'ta 300 çocuğa bayramlık giysi hediye edilerek yüzleri güldürüldü
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak'ta Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği, Ramazan Bayramı nedeniyle 300 çocuğa giysi desteği sundu.

Şırnak'ta Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği, Ramazan Bayramı nedeniyle 300 çocuğa giysi desteği sundu.

Dernek başkanı Hatice Atan, merkeze bağlı Kayaboyun köyünde bayram vesilesiyle çocuklara bayramlık kıyafet hediye ettiklerini söyledi.

Hollanda'dan yaşayan hayırseverlerin ve dernek üyelerinin iş birliğiyle sağlanan giysileri çocukları ziyaret ederek teslim ettiklerini dile getiren Atan, "300 çocuğumuzu bayram öncesi sevindirdik. Dernek olarak sosyal sorumluk projelerine büyük önem veriyoruz. Özellikle kırsalda yaşayan çocuklarımızın tebessümüne ortak olmak en büyük mutluluğumuz. Bize bu duyguları yaşatan Hollanda'daki gönül dostlarımıza ve dernek üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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