Şırnak'ta 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Şırnak'ta 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan firari hükümlü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Cizre 2. Ağır Ceza Mahkemesince "uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yapma ve sağlama" suçlarından 30 yıl hapse mahkum edilen ve cezası kesinleşen, 607 bin 500 lira adli para cezası olan N.A'nın bulunduğu adresi tespit etti.

Düzenlenen operasyonla N.A. yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan