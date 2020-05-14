Şırnak'ta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat bulundu Şırnak Bestler-Dereler kırsalında gerçekleşen ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şırnak Bestler-Dereler kırsalında gerçekleşen ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca merkez Bestler-Dereler Karanadaş Tepe bölgesinde dün başlatılan ve 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonun temas aramasının devam ettiği bildirildi. Aramalarda, sığınak içerisinde teröristlere ait silah ve mühimmat bulunduğu belirtilen açıklamada, "Roketatar, biksi makineli tüfek, 2 kaleşnikof piyade tüfeği, M16 piyade tüfeği, M4 piyade tüfeği, 14 el bombası, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, araç telsizi, el telsizi ve muhtelif yaşam malzemesi bulunmuştur." ifadesi kullanıldı Açıklamada, bölgede terörle mücadelenin sürdüğü kaydedildi. Kaynak: AA