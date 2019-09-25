Şırnak'ta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon

Şırnak'ta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon

Şırnak'ın İdil ilçesi kırsalında, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüsüne ulaşıldı.

25.09.2019 15:44
Şırnak'ta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon

Şırnak'ın İdil ilçesi kırsalında, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüsüne ulaşıldı.

Görüntüde, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İdil ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda, helikopterden atılan roketle 3 teröristin etkisiz hale getirilme anı yer alıyor.

Kayıtta, söz konusu bölgede dumanların yükseldiği görülüyor.

Bölgede operasyon sürüyor.

Kaynak: AA
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