Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

26.09.2020 23:17 | Son Güncelleme: 26.09.2020 23:21
Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli devam eden Yıldırım-1 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu' kapsamında; 3 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.

Ayrıca açıklamada, Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 olduğunu Yıldırım operasyonları kapsamında bugün ölü olarak ele geçirilen terörist sayısı 8'e yükseldiği aktarıldı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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