"Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi"
İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
13.05.2020 23:20 | Son Güncelleme: 13.05.2020 23:20
İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA