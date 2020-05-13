Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
13.05.2020 23:17 | Son Güncelleme: 13.05.2020 23:17
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği kaydedildi.
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA