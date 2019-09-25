Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın İdil ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

25.09.2019 09:34
Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın İdil ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın İdil ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: AA
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