Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ın İdil ilçesinde yapılan hava destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

25.09.2019 09:22
Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ın İdil ilçesinde yapılan hava destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak İdil kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

ANKARA, -


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et